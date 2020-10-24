Популярна російська ведуча Ольга Бузова показала цікаві кадри під час виступу на шоу " Льодовиковий період"

Як передає Politeka.net, серію знімком зірка гучного "Дом-2" розмістила на своїй сторінці в Instagram.

«Я сподіваюся, що телевізор зможе сьогодні передати Вам ті почуття, і ви зможете вловити ті емоції, якими ми хотіли поділитися, виконуючи цей номер... дуже особистий і особливий для мене 🙏 🏻 @ dmitry_solovyev 😔 🙏 🏻 сьогодні 17.20 зустрічаємося на 1 каналі! Я буду дивитися разом з Вами ☺ ❤ ️ мені так легше, я відчуваю вашу підтримку і любов❤️", - написала телеведуча.

За дві години знімки артистки подивилися понад 100 тисяч разів. У коментарях співачку хвалять і кажуть, що дивляться шоу «Льодовиковий період» тільки через неї.

"Оля тримаю за тебе кулочки, ви дуже красиво катаєтеся, аж серце завмирає",

"Ольга, дивлюся і захоплююся вами.Як багато ви в себе вклали❤️❤️",

" Пісня вогонь🔥 🔥 🔥. Впевнений номер буде ефектний☺️",

"Снігова Королева💙прекрасна на льоду завжди ❤️",

"Чекаю з нетерпінням", "Якщо по часнику, то раніше я ніколи не дивилася Льодовиковий період, зараз дивлюся тільки через Бузової, одну її тільки дивлюся, потім перемикаю телевізор, інші мені не цікаві, я думаю Бузову запросили що б рейтинг підняти шоу, такі як я не одна, багато хто зацікавлений, хоч і пишуть про неї всяку хрень, але людей вона до своєї персони не залишає байдужих, всі її обговорюють, так і мені цікаво, що там журі про неї скажуть, як вона себе поведе", - висловилися в мережі.

Раніше ми повідомляли, Бузова показала себе в несподіваному образі-фатальної блондинки. Зірка заветилась перед шанувальниками з новим кольором волосся, зачіскою і зухвалим макіяжем, який зайвий раз підкреслив її пишні губи.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом.

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.