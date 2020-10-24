Популярная российская ведущая Ольга Бузова показала интересные кадры во время выступления на шоу «Ледниковый период»

Как передает Politeka.net, серию снимком звезда нашумевшего «Дом-2» разместила на своей странице в Инстаграм.

«Я надеюсь, что телевизор сможет сегодня передать Вам те чувства, и Вы сможете уловить те эмоции, которыми мы хотели поделиться, исполняя этот номер... очень личный и особенный для меня 🙏🏻 @dmitry_solovyev 😔🙏🏻 Сегодня 17.20 встречаемся на 1 канале! Я буду смотреть вместе с Вами🙏🏻❤️ Мне так легче, я чувствую вашу поддержку и любовь ❤️», - написала телеведущая.

За два часа снимки артистки посмотрели свыше 100 тысяч раз. В комментариях певицу хвалят и говорят, что смотрят шоу «ледниковый период» только из-за нее.

"Оля держу за тебя кулочки, вы очень красиво катаетесь, аж сердце замирает",

"Ольга, смотрю и восхищаюсь вами.Как много вы в себя вложили❤️❤️",

" Песня огонь🔥🔥🔥. Уверен номер будет эффектный❣️",

"Снежная Королева💙прекрасна на льду всегда ❤️",

"Жду с нетерпением", " Если по чесноку, то раньше я никогда не смотрела Ледниковый период, сейчас смотрю только из за Бузовой, одну её только смотрю, потом переключаю телевизор, остальные мне не интересны, я думаю Бузову пригласили что бы рейтинг поднять шоу, такие как я не одна, многие заинтересованы, хоть и пишут про неё всякую хрень, но людей она к своей персоне не оставляет равнодушных, все её обсуждают, так и мне интересно, что там жюри про неё скажут, как она себя поведет", - высказались в сети.

Ранее мы сообщали, Бузова показала себя в неожиданном образе - роковой блондинки. Звезда заветилась перед поклонниками с новым цветом волос, прической и вызывающим макияжем, который лишний раз подчеркнул ее пышные губы.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами.

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом.

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках.