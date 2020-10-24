Совместный снимок российской певицы Аллы Пугачевой с супругом Максимом Галкиным вызвал массу обсуждения в сети

Фотография появилась на фан-странице, посвященной Примадонне в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net

Фотокамеры подловили звездную парочку во время праздничного мероприятия на природе. По всей видимости, снимок был сделан еще летом. На нем Алла Борисовна в короткой белой юбке и черной кожаной куртке позирует в обнимку со своим мужем. Максим был одет в яркую клетчатую рубашку и джинсы. При этом супруги выглядели очень довольными.

«Счастливая парочка 👩‍❤️‍💋‍👨❤️», - говориться в подписи.

Пользователи сети бросились обсуждать увиденное в комментариях, мнения людей разделились. Одни пришли в восторг от звездной парочки, они оставляют им свои восхищенные отзывы, другие, наоборот, гневно осуждают Максима Галкина и считают, что он у Пугачевой под каблуком.

"Дальше, некуда", " Максим под колпаком Мюллера!!!?😢", " Максим вы всегда на высоте! Мне Вас не понять! ",

"Не надоело выставляться?",

" Люблю вас👍", "Молодцы", " Очень трепетно👍❤️", " Много лет вам счастья 👏", - пишут в сети.

Напомним, что Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.