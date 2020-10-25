Тіна Кароль з'явилася на сцені разом з Даном Баланом, захопивши чуттєвістю

На кадрах Дан і Тіна стоять разом. Красуня в блискучій сукні, а співак в чорному костюмі. Пара обіймається і заворожує ніжністю. Кадри вийшли дуже ніжними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Які вони красиві", - підписано фото.

Фанати подивилися ролик більше 25 тисяч разів і написали коментарі:

"Відвал всього", " вони разом?", "Пісня?", "Тіна дуже красива, а він не дуже".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Тіна Кароль похвалилася "коханою жінкою", за яку вболіває на танцях.

Тіна Кароль є незмінною телеведучою відомого шоу» Танці з зірками", тому кожен її вихід на сцену вражає фанатів. Співачка намагається позувати у вишуканих нарядах кожен раз і отримує сотні компліментів у відповідь. При цьому не обходиться і без пікантних моментів на зйомці.

Ми повідомляли, що мама популярного співака Дана Балана показала таланти своєї маленької родички.

Жінка розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" добірку роликів з племінницею Елізою (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця). На кадрах дівчинка в джинсах і рожевій толстовці грається у дворі приватного будинку.

Нагадавши, ненафарбована Тіна Кароль показала себе справжню і затьмарила всі квіти в саду

А ще Politeka повідомляла, що похмура Кароль в чорному костюмі задала спеку на концерті

Також Politeka писала, що роздягнена Тіна Кароль показала еталон спокуси, нічого зайвого



