Кейт Міддлтон порушила королівський протокол, незважаючи на наказ королеви Єлизавети II

Один з улюблених образів Кейт насправді є одним з найбільших подразників для Єлизавети II, так як вона не любить костюми. Королева завжди радить іншим монаршим особам слідувати її прикладу, та наказу і надягати сукню або спідницю. Королева не любить, коли члени королівської сім'ї носять брючні костюми.

Герцоги Кембриджські вийшли в світ, щоб зустрітися з фіналістами фотопроекту під назвою Hold Still, де Кейт знову порушила королівський дрес-код. Фото з заходу були опубліковані в Instagram.

Пізніше в той же день вони знімалися з телеведучою Кейт Гарравей для церемонії вручення нагороди Pride of Britain Awards в Лондоні.

Кейт була одягнена в зшитий на замовлення синій костюм в парі з синьою сорочкою на ґудзиках від SMYTHE. Вибір вбрання також відповідав вибору її чоловіка принца Вільяма, який також був у синьому костюмі.

Користувачі мережі поставилися до вбрання неоднозначно, одні хвалили його, інші були приголомшені та незадоволені ним:

"Виглядає так, ніби вона працює в місцевому відділенні NatWest. Це не гарячий образ, і навіть не для неї. Вона занадто плоска, нудна... навіть з дивним вирізом ззаду її піджака", " Спина дивна і безглузда. Незвичайний промах для герцогині", "Елегантний, стильний образ👑".