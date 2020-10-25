Дженніфер Лопес, Моніка Белуччі, Сінді Кроуфорд та інші зірки показали свої свіжі образи

На першому фото була Моніка Беллуччі. Красуня лежала в чорній сукні і білій сорочці, позуючи в простирадлах. Зірка не соромилася показати ідеальні форми, а образ доповнила стильною прикрасою на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

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❤️ Just out ! Photo by @gilles_bensimon for @parismatch_magazine 🌹 Jewelry @cartier Styled by @barbarabaumel Hair @johnnollet Makeup @jolanta.cedro Body @laperlalingerie White shirt @dior Image Agent @karinmodels_official #monicabellucci#parismatch#magazine#brandambassador#cartier#cartierjewelry#photographer#gillesbensimon#imageagent#karinmodels#моникабелуччи

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На другому кадрі красуні Сінді Кроуфорд і Клаудія Шиффер. Зірки були на вечірці, де блищали в сукнях з декольте і без білизни. Красуні посміхалися і зовсім не скажеш, що моделям вже стукнуло 50.

 
 
 
 
 
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Sending birthday love to you today @claudiaschiffer ❤️🎂

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Закриває трійку Дженніфер Лопес. Зірка позувала в чорній сукні і з розпущеним волоссям. Актриса спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальні риси тіла. Зовсім не скажеш, що зірка давно не 20. 

На четвертому фото Холлі Беррі. Зірка здалася зі спини, яка була повністю відкрита. Красуня зібрала волосся в хвіст, а руки підняла вгору. Видно, що актриса регулярно тренує тіло. 

Закриває п'ятірку Сальма Хайєк. По одному з останніх фото навряд-чи можна сказати, що красуні вже 54. Актриса виглядає бездоганно на свій вік і не соромиться показати ідеальне тіло.

 

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