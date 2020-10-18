Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала один из своих лучших образов

Образы Лопес стараются скопировать многие женщины, ведь 51-летняя знаменитость выглядит лет на двадцать моложе своих лет. Миллионы фанатов восхищаются ее упорством и желают узнать секреты красоты. Певица и актриса не только много занимается спортом, но еще и следует жесткому графику питания, согласованному со своим диетологом.

На фото, недавно представленном в Инстаграм одним из фан-аккаунтов, видно, что Дженнифер и правда отменно следит за собой, а ее кожа очень подтянута и ухожена. Знаменитость совсем не выглядит на свой возраст, потому может позволить себе пикантные детали в нарядах. К примеру, оголенная спина и глубокое декольте без лишней демонстрации бюста.

Даже так новое фото оказалось горячо обсуждаемым среди поклонников:

«Роскошная женщина, на нее надо равняться️❤️❤️; Счастливого воскресенья красивого дня; Красивая и очень привлекательная женщина, просто таки идеальная💜 эй, ты же ничего не скрыла?💜💋; мне кажется, будто вы не знаете, что такое старость 💋; Счастливого воскресенья, я не буду слишком играть с тобой 👍👌👊; Такая красивая 🌹😘😘; Хмммм счастливого воскресенья. Спасибо за тебя :); Очаровательная и милая спонтанная великолепная леди любовь 💕».

Секретами красоты «вечно молодой» Дженнифер интересуется, наверное, каждая женщина. Многомиллионная аудитория Лопес удивляется каждому кадру в ее Инстаграм, так артистка без смущения демонстрирует: привлекательной можно быть в любом возрасте. На одном из своих фото Лопес подчеркнула красоту дерзким образом.

Дженнифер надела топ-корсет черного цвета, украсила зону декольте массивным колье из золота, а также уложила волосы в пышную прическу. Главной изюминкой образа Лопес стал именно макияж с акцентом на глаза. Благодаря игре света на пляже может показаться, что артистка выглядит еще моложе, чем обычно, что и отметили поклонники.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"