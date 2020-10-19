Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала роскошный образ в белых кружевах

Образы Лопес копируют множество женщин, а потому фото с Дженнифер с примерочной, гримерки и перед концертами особенно актуальны. Фотографы Лопес стараются всегда охватит все детали образов звезды, чтобы удачно подчеркнуть ее красоту. В 51 год красотка выглядит лет на двадцать моложе своего возраста.

Ключевой момент всех образом звезды и даже ее макияжа – много золотого блеска. На скулах яркий хайлайтер, на веках переливающийся шиммер, на губах нюдовая помада или (чаще) глянцевый блеск для губ, как видно на одном из фото. Также звезда использует много бронзера.

Румяна в рыжевато-бежевой или коралловой цветовой гамме часто идеально дополняют ее макияж, а накладные ресницы делают взгляд более открытым. Отметим, визажиста Дженнифер Лопес зовут Скотт Барнс. Его обожают и певицы вроде Кристины Агилеры или Селин Дион.

Идеально завершает новый образ Лопес в этот раз тонкое платье из белых кружев.

Также на фото, недавно представленном в Инстаграм одним из фан-аккаунтов, видно, что Дженнифер и правда отменно следит за собой, а ее кожа очень подтянута и ухожена. Знаменитость совсем не выглядит на свой возраст, потому может позволить себе пикантные детали в нарядах. К примеру, оголенная спина и глубокое декольте без лишней демонстрации бюста.

Даже так новое фото оказалось горячо обсуждаемым среди поклонников:

«Роскошная женщина, на нее надо равняться️❤️❤️; Счастливого воскресенья красивого дня; Красивая и очень привлекательная женщина, просто таки идеальная спонтанная любовь💜 эй, ты же ничего не скрыла?💜💋; мне кажется, будто вы не знаете, что такое старость 💋; Счастливого воскресенья, я не буду слишком играть с тобой 👍👌👊; Такая красивая 🌹😘😘; Хмммм счастливого воскресенья. Спасибо за тебя :); Очаровательная и милая спонтанная великолепная леди любовь 💕».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"