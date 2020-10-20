Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как зажигала на концерте в ярком образе

В 51 год Лопес может похвастаться роскошной фигурой и невероятно подтянутой кожей. По мнению поклонников и коллег, звезда знает секрет вечной молодости. Так, некоторые также отмечают, что во время вечеринок с Лопес не разгуляешься – следуя здоровому образу жизни, она не курит, не пьет и даже отказалась от кофе и чая.

Чтобы держать себя в форме, Лопес много тренируется в спортзале и отказывается от диет в пользу правильного питания. На представленных на фан-аккаунте в Инстаграм фото хорошо видно, как выглядит звезда во время концерта. Выкладываясь на полную, Лопес выглядит блестяще.

«Когда она на сцене, она превращается в маленькую девочку, которая играет в свою любимую игру😊💜. Какие активы важны? Все, потому что они приносят очевидную выгоду, но они также могут улучшить жизненные шансы людей и социальные отношения. Лопес потрясающе владеет телом», - сказано на фан-странице.

Ранее мы также писали, что образы Лопес копируют множество женщин, а потому фото с Дженнифер с примерочной, гримерки и перед концертами особенно актуальны. Фотографы Лопес стараются всегда охватит все детали образов звезды, чтобы удачно подчеркнуть ее красоту. В 51 год красотка выглядит лет на двадцать моложе своего возраста.

Ключевой момент всех образом звезды и даже ее макияжа – много золотого блеска. На скулах яркий хайлайтер, на веках переливающийся шиммер, на губах нюдовая помада или (чаще) глянцевый блеск для губ, как видно на одном из фото. Также звезда использует много бронзера.

Румяна в рыжевато-бежевой или коралловой цветовой гамме часто идеально дополняют ее макияж, а накладные ресницы делают взгляд более открытым. Отметим, визажиста Дженнифер Лопес зовут Скотт Барнс. Его обожают и певицы вроде Кристины Агилеры или Селин Дион.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"