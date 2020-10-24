35-річна співачка Тетяна Котова, яка раніше виступала у складі відомої групи "ВІА Гра", розповіла, що думає про квіти

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому вона в одній піжамі стоїть на тлі розкішного букета квітів.

Ззаду знаменитості - велике двоспальне ліжко з білим покривалом, а піжама Тетяни настільки тонка, що фанати можуть повною мірою насолодитися божественним тілом дівчини, особливо – її стрункими ногами.

"Квіти надихають...і дівчат і творців на шедеври.

Мені здається саме квіти закладають в нас основи естетичного сприйняття. Їх завжди зображували на картинах і одязі, їм присвячували музику, з них створюють чудові аромати, і саме квіти колись познайомили людство з палітрою відтінків 🌈

Тому не можна говорити, що квіти - це безглузда трата грошей, що це не екологічно, тому що вони зів'януть або це примха і капризи... Я впевнена, що енергія, яку випромінює жінка поповнюється, завдяки таким дрібницям. Естетика і краса, яка розвивається в дівчатах безпосередньо залежить від того, скільки прекрасного вони бачили в своєму житті. Балуйте себе і улюблених квітами 💐", – закликала своїх фоловерів Тетяна Котова.

Шанувальники не залишилися глухі до заклику співачки, про що стало відомо завдяки їх коментарям під постом.

"Це правда будь-яка дівчина без розуму від квітів 😊 😍 особливо коли без приводу 😊 😍 прекрасна фотографія, ви шикарно виглядаєте просто 🔥 🔥 🔥 😍 😍 😍 😍 я не розумію таких людей які говорять «Я не люблю квітів» як взагалі це можливо навіть коли дивишся на них у тебе піднімається настрій квіти це покісний 😍 все ж нам дівчатам приємно отримувати квіти без приводу 🤗 квіти просто ах ! Благо чоловік дарує і без приводу ☺️сама дарую подругам квіти ,щоб вони були щасливі Я от просто обожнюю квіти❤️😍😍особливо троянди😍🔥і польові💖Дуже приємно ,коли мені їх дарують🙏 відчуваю турботу, увагу і любов🔥Особливо приємно отримувати квіти без приводу😍 Від тебе звичайно просто неможливо відірвати очі 😻", – написали вони.

Раніше ми писали, що білява красуня Тетяна Котова вразила пишними формами і стрункими ніжками.

"Найважче в житті для багатьох-це зізнатися, коли ми неправі.😔Але з цього треба просто витягувати уроки. Завжди озираюся назад і дивлюся на результат. І роблю роботу над помилками ❌ робити більше. Бути простіше. Бути корисною. І ніколи не припиняти рух. Це мій девіз! А що найскладніше для тебе у відносинах з людьми?",- поділилася Котова в підписі, давши пораду своїм передплатникам.

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Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Котова грайливо потрясла сідницями в розпусному міні: "Танцюй, дівчинка!".

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