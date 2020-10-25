Відома українська актриса Ксенія Мішина, що стала головною героїнею шоу "Холостячка", підкорила всіх під час першого ефіру проекту

Так, тільки вчора, 23 жовтня пройшла довгоочікувана прем'єра нового шоу Холостячка, головною героїнею якого стала актриса театру і кіно, зірка серіалу кріпосна Ксенія Мішина. Перший ефір пройшов досить яскраво - зірка знайомилася з претендентами на своє серце і вибрала тих, хто продовжить участь у проекті.

Пропонуємо вашій увазі топ-фото з Ксенією Мішиною з цього приводу. Не тільки чоловікам "Холостяка", але і їй самій в головній ролі нового шоу є чим здивувати.

Талановита актриса виховує одна сина, незважаючи на завантажений графік, вона встигає займатися дитиною, собою і їх здоров'ям. Відпустку вони завжди проводять на самоті на морі.

Ксенія перемогла в одному з сезонів» Танці з зірками", тому її танцювальній майстерності і завзятості можна тільки позаздрити.

За словами самої Ксенії Мішиної, їй подобаються чоловіки з татуюваннями. Однак сама актриса не наважується зробити собі тату.

Одного разу зірка розповіла, що цілком могла піти по стопах мами і стати бухгалтером. Однак бажання і мрія стати актрисою були сильнішими, і вона вирішила ризикнути, спробувавши себе в даній професії.

Зараз артистка забезпечує сина і батьків самостійно, тому вміє поводитися з грошима досить серйозно.

У серіалі» кріпосна " Ксенія Мішина зіграла головну роль в драмі — Лідію Шефер. Безжальна, жорстока поміщиця, яка ніколи не щадила кріпаків. Але мало хто знає, що після тривалих зйомок наряди залишали на тілі Холостячки синці, синці і набряки. Вага однієї сукні міг досягати 10 кг.

Заради ефектної ролі і представлення своєї героїні, актрисі навіть довелося пройти спеціальний майстер-клас по роботі з батогом.

У минулому році Ксенія навіть була номінована на премію «Людина року-2019».

Не так давно Ксенія торкнулася теми статевого виховання і запитала у своїх шанувальників, що вони думають з цього питання.

"Сексуальність як багато в цьому слові🤪 🙃 життя йде і такі фундаментальні речі з її плином розкриваються в нашому житті все з нових і нових сторін. У дитинстві, якщо вірити Фрейду, цей аспект закладає в нас багато сценаріїв, з якими ми потім будемо йти в життя. У підлітковому віці вона розкриває нам душу: все ж пам'ятають першу гарячу любов?! Тепер коли я і сама мама я дивлюся на це, і з висоти досвіду мені стає страшно. Те, який зараз діти бачать цю сторону нашого життя, не надихає і не заспокоює.

Кліпи, доступність фільмів для дорослих, блогери і стримери, з усіх боків ллється моторошна спотворена форма того, як виглядає цей насправді, священний і сакральний акт. Мене жахає те, що мозок все зберігає, все залишається там. І що потім сформується з обривків цієї інформації? Як ми зможемо виховати, нове щасливе і вільне покоління, якщо в такому важливому питанні немає культури, обмежень і правильної освітньої політики ?! ", – написала актриса.

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