Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" і переможниця останнього сезону шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина розповіла, як пройшов перший випуск "Холостячки"

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Мішина сильно хвилювалася, проте якийсь внутрішній "детектор" дозволив їй безпомилково відрізнити фальш від брехні, а нещирість від хвилювання.

"Ну що, ура, ось ми і почали! Перша вечірка холостячки пройшла, моєму хвилюванню не було меж! Помітили? Але я намагалася триматися, адже мені випала така відповідальна місія! Я ніби відчувала за собою всіх вас, тих, хто не готовий йти на компроміси, тих, хто знає чого гідні і шукає свою любов!⠀

Що сказати?! Протягом вчорашнього знайомства, мене охоплювали різні почуття, але що з упевненістю можу сказати, я не сумнівалася. Чомусь незважаючи на всі неприродні умови, камери і таку кількість чоловіків, моя інтуїція так посилилася! Почуття і мотиви інших були кристально очевидними для мене, я прям як детектор зчитувала неприродність або навпаки справжнє хвилювання!", – написала актриса.

Фанати підтримали Ксенію в коментарях і своїми "сердечками".

"Ви занадто шикарні для цих кандидатів ! Але будемо сподіватися що хто-небудь з них себе проявить як гідний вас чоловік !🌹 🌹 🌹 Скоріше за все Назар Ну ще той руденький, який пісню заспівав. Мені здається ви симпотични один одному ! ❤️ Ксюша, ми і справді всі стояли за тобою, а ти наш Посол ,з такою важливою місією. Трималася як імператриця. Вибери собі гідного імператора! ♥️PS що то там його не помітила, але думаю ти відкриєш всі карти і таки знайдеш..♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Ви дуже крута☺ Назар вам дуже пасує. Бажаю знайти ваше кохання та бути щасливою☺ я от не можу зрозуміти досі чому той хлопець-пікапер на інтерв'ю після вигону розплакався, невже через те що просто йому відмовили або там щось глибше дивилася вчора весь випуск, правда під кінець вже в ліжко перейшла, але ти шикарна! Розумна, красива! Буду дивитися безумовно❤️ на рахунок хлопців поки не дуже зрозуміло, але здається ти подобаєшся рибалці, хоч він і жартує постійно) і величезний Костянтин мені сподобався) але далі подивимося😜", - пишуть фоловери актриси.

Раніше ми писали, що Ксенія виклала надихаючий ролик, присвячений першій вечірці шоу "Холостячки". В один з моментів ролика Ксенія вигукує:" Підіть геть", у другому фрагменті владно вказує" Іди звідси", втретє вимовляє " Холоп повинен знати своє місце, якщо забув, так треба нагадати!".

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ксенія Мішина (@misha.k.ua) 23 Окт 2020 в 1:41 PDT

Нагадаємо, що Ксенія Мішина засвітила найсоковитіші ракурси в купальнику: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, зірка " кріпак "стане першою героїнею нового шоу" Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина поділилася особистим і поплатилася, мережа кипить: "о, улюблений Волочкової».