Популярная украинская актриса, звезда сериала «Крепостная» и победительница последнего сезона шоу «Танці з зірками» Ксения Мишина рассказала, как прошел первый выпуск "Холостячки"

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Мишина сильно волновалась, однако некий внутренний "детектор" позволил ей безошибочно отличить фальшь от лжи, а неискренность от волнения.

"Ну что, ура, вот мы и начали! Первая вечеринка холостячки прошла, моему волнению не было предела! Заметили? Но я старалась держаться, ведь мне выпала такая ответственная миссия! Я как-будто чувствовала за собой всех вас, тех, кто не готов идти на компромиссы, тех, кто знает чего достойны и ищет свою любовь!⠀

Что сказать?! На протяжении вчерашнего знакомства, меня обуревали разные чувства, но что с уверенностью могу сказать, я не сомневалась. Почему-то несмотря на все неестественные условия, камеры и такое количество мужчин, моя интуиция так усилилась! Чувства и мотивы других были кристально очевидными для меня, я прям как детектор считывала неестественность или наоборот истинное волнение!", – написала актриса.

Фанаты поддержали Ксению в комментариях и своими "сердечками".

"Вы слишком шикарны для этих кандидатов ! Но будем надеяться что кто-нибудь из них себя проявит как достойный вас мужчина !🌹🌹🌹 Скорей всего Назар ну еще тот рыженький, который песню спел. Мне кажеться Вы симпотичны друг другу ! ❤️ Ксюша, мы и правда все стояли за тобой, а ты наш Посол ,с такой важной миссией. Держалась как Императрица. Выбери себе достойного Императора! ♥️PS что то там его не заметила, но думаю ты откроешь все карты и таки найдешь..♥️♥️♥️ Ви дуже крута😘 Назар вам дуже пасує. Бажаю знайти ваше кохання та бути щасливою🌹 Я вот не могу понять до сих пор почему тот парень-пикапер на интервью после выгона расплакался, неужели из-за того что просто ему отказали или там что-то глубже Смотрела вчера весь выпуск, правда под конец уже в кровать перешла, но ты шикарна! Умная, красивая! Буду смотреть определенно❤️ на счёт парней пока не очень понятно, но кажется ты нравишься Рыбаку, хоть он и шутит постоянно) и огромный Константин мне понравился) но дальше посмотрим😜", – пишут фолловеры актрисы.

Ранее мы писали, что Ксения выложила вдохновляющий ролик, посвященный первой вечеринке шоу "Холостячки". В один из моментов ролика Ксения восклицает: "Пойдите вон", во втором фрагменте властно указывает "Ступай отсюда", в третий раз произносит "Холоп должен знать свое место, ежели позабыл, так надо напомнить!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) 23 Окт 2020 в 1:41 PDT

Напомним, что Ксения Мишина засветила самые сочные ракурсы в купальнике: "Богиня".

Как сообщала Politeka, звезда «Крепостной» станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина поделилась личным и поплатилась, сеть кипит: «О, любимый Волочковой».