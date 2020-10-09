Фото 73-річної Софії Ротару з молодшим братом Євгеном викликало справжній фурор

Як передає Politeka.net, рідкісний знімок з родичем з'явився на одній з фан-сторінок співачки в Instagram. На фото Софія стояла в обнімку з сірооким братом, який тримав в руках кошик з квітами.

"Софія Михайлівна з братом Євгеном", - підписано фото.

Фото зібрало багато приємних відгуків від шанувальників співачки.

"Супер", "які красиві!", "Супер кадр", "Боже Ротару які ви всі красиві", "Як добре, коли велика Сім'я, брати, сестри, благополуччя Вам добра сімейного затишку!", "Схожі", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, у Ротару три сестри і два брати. Всі вони пов'язані з творчістю і музикою. Євген молодше своєї знаменитої сестри на 10 років.

До речі, брат Софії Ротару деякий час виступав разом з відомим російським композитором Ігорем Крутим. Сам Крутий одного разу зізнався, що використовував знамените прізвище для залучення людей на свої концерти. Вони з Євгеном писали його ім'я на афіші маленькими літерами, А прізвище, вже широко відоме на той час, великими. Крутий впевнений, що цей трюк з використанням прізвища Ротару допоміг залучити людей на концерти маловідомих музикантів.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару засвітила всю свою сім'ю на святі: "який онук красень!".

Як повідомляла Politeka, постарілі Пугачова і Ротару ошелешили зовнішнім виглядом, фото.

Також Politeka писала, що рідкісне фото Софії Ротару з братом і сестрою сполошило мережу: "напевно, дуже засмучується".