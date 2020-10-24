Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова дня не може прожити, щоб не похвалитися перед публікою новим образом

Сьогодні знаменитість в черговий раз вразила фанатів, примірявши на себе образ скромної дівчинки з кісками, пише Politeka з посиланням на Instagram Ольги.

На фотографії Бузова одягнена в коричневий светр під горло, її волосся заплетене в дві коси, макіяж - скрномний і непомітний. З прикрас видно золоті сережки у вухах співачки. Зірка чимось віддалено нагадує скромницю Гюльчатай з популярного фільму радянських часів "Біле сонце пустелі".

Однак, вже на другому кадрі фанати бачать зовсім іншу Бузову - зірка розмістила фотоколаж з двох кадрів. Один знімок датований 2010 роком, другий – 2020-м. на лівій частині кадру - пишна усміхнена жінка в обтягуючих брюках і строкатій блузці, на правій – струнка красива дівчина у відвертому купальнику.

За годину фото Бузової лайкнули 110 тисяч разів з чого випливає, що Ольга знаходиться на піку популярності. Не втримався і її коханець, блогер і виконавець Дава, який також поставив під фото "сердечко".

Крім лайків шанувальники обсипали співачку компліментами в коментарях.

"Просто прелесть 👍🌹😉 Як завжди найкрасивіша 😍❤️💯🔥✨ Краща😍 Респект тобі🌹🌹🌹🌹 Завжди красива і ніжна😍 Бузик така красива тут Гарна Олечка 🌹 Гарненька! 🙏♥️♥️♥️ Милаха шик ️ красав красуня шикарна😍", - написали вони.

Раніше ми писали, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова поскаржилася в соцмережах на те, як вона втомилася останнім часом. Ольга заявила, що втомилася дуже сильно, але це не завадить її планам.

"Утомлений😔...не те слово...ну нічого, я все зможу 👊 🏻 всім хороших вихідних, а я працювати🦾", – підписала знімки знаменитість.

Нагадаємо, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати.

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає.