Российская певица и телеведущая Ольга Бузова дня не может прожить, чтобы не похвастаться перед публикой новым образом

Сегодня знаменитость в очередной раз поразила фанатов, примерив на себя образ скромной девочки с косичками, пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм Ольги.

На фотографии Бузова одета в коричневый свитер под горло, ее волосы заплетены в две косы, макияж - скрномный и неброский. Из украшений видны золотые сережки в ушах певицы. Звезда чем-то отдаленно напоминает скромницу Гюльчатай из популярного фильма советских времен "Белое солнце пустыни".

Однако, уже на втором кадре фанаты видят совсем другую Бузову - звезда разместила фотоколлаж из двух кадров. Один снимок датирован 2010 годом, второй – 2020-м. На левой части кадра – пышная улыбающаяся женщина в обтягивающих брюках и пестрой блузке, на правой – стройная красивая девушка в откровенном купальнике.

За час фото Бузовой лайкнули более 110 тысяч раз из чего следует, что Ольга находится на пике популярности. Не удержался и ее любовник, блогер и исполнитель Дава, который также поставил под фото "сердечко".

Кроме лайков поклонники осыпали певицу комплиментами в комментариях.

"Просто прелесть 👍🌹😉 Как всегда самая красивая 😍❤️💯🔥✨ Лучшая😍 Респект тебе🌹🌹🌹🌹 Всегда красивая и нежная😍 Бузик такая красивая здесь Красивая Олечка 🌹 Хорошенькая! 🙏♥️♥️♥️ Милаха 😍🧚‍♀️ 😍красавица шикарная😍", – написали они.

Ранее мы писали, что Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в соцсетях на то, как она устала в последнее время. Ольга заявила, что устала очень сильно, но это не помешает ее планам.

"Устала😔...не то слово...ну ничего, я всё смогу 👊🏻 всем хороших выходных, а я работать 🦾", – подписала снимки знаменитость.

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.

А еще Politeka писала, что эпатажная Бузова взбудоражила резкой сменой имиджа, звезду не узнать.

Также Politeka сообщала, что разгоряченная Бузова изменилась до неузнаваемости, фото поражает.