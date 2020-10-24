Оля Полякова наполягає на праві проводити концерти незважаючи на епідемію, що не подобається багатьом українцям
Незважаючи на те, що концерт Олі Полякової, запланований на 26 жовтня в Києві, був скасований, вона зазиває шанувальників на нове шоу. Співачка обіцяє у своєму Instagram перенести концерт на іншу дату, закликаючи українців зберегти куплені квитки.
Як виявилося, співачка перенесла концерт, адже в учасників її команди виявили коронавірус.
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"Прошу зберігати квитки, нову дату ми повідомимо пізніше. І як завжди нагадаю, щоб ви берегли себе, своїх близьких, носили маски, мили руки. І пам'ятайте, що стрес і паніка гірше будь-якої епідемії!",- написала українська співачка.
Незважаючи на запевнення артистки багато фанів побоюються участі в масовому заході, особливо після загострення ситуації з коронавірусом в країні. Були й ті, хто поспівчував співачці і побажав якнайшвидшого одужання учасникам її команди.
До всього іншого, українці намагаються збути квитки на майбутній концерт, адже їм масово приходять СМС-повідомлення про те, що концерт відбудеться через рік.
"Можна здати квитки, але краще було б щоб концерт в цьому році був.", "З сайту прийшло смс що концерт перенесений на рік, це правда?", "Який до біса концерт.кому він потрібен, бенкет під час чуми???", "Чому ми не ходимо на навчання, а концертний тур йде повним ходом, він важливіший за освіту дітей?", "Намагалася здати квитки (так як зазначено, що концерт перенесли на рік !) і квитки поверненню не підлягають !! Це як?", "для чого це бла-бла-бла, Оля???? які всі карантинні норми??? будуть всі в купі один біля одного, без масок", "Що вона тепер скаже, коли хтось із її знайомих, не перенесе цю недугу? Але ж постраждають багато її фанати, які юрмилися на концертах. Орала, як божевільна, думала, що безсмертна?".
Нагадаємо, Оля Полякова вбила наповал виглядом в короткій чорній сукні і ланцюгах.
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