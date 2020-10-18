Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась роскошными ногами в коротком платье

Новое фото, которое никого не оставило равнодушным, знаменитость разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

На снимке Полякова стоит на сцене в черном велюровом мини-платье с цепочкой на талии и кокетливым вырезом на ноге. Певица эффектно показала свою стройную фигуру, подтянутый живот и длинные ножки, обутые в открытые босоножки на высоком каблуке. С красиво уложенными волосами и макияжем звезда выглядит роскошно и чарующе.

"Всем привет) надеюсь вы тоже отлично!❤️", - обратилась она к поклонникам.

Внешний вид Поляковой очень понравился ее фанатам, они осыпали суперблондинку похвалами и комплиментами в комментариях.

"Оля, это не ты, тут девка 17-летняя", "Кукла Барби", "Охренеть ....как классная", "Точно,Барби👍👍👌👌👌Прямо из коробки, это ж надо так быть похожей, вроде вы прототип этой куклы, офигеть как здорово🔥🔥🔥🔥", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Полякова накинулась на министра здравоохранения Максима Степанова, обвинившего ее в том, что на Харьковщине резко возросло количество зараженных китайским вирусом после ее выступления.

"Вы серьезно считаете, что увеличение заболеваемости произошло из-за моего концерта? Ежедневно сотни тысяч людей ездят в метро, ​​где не надевают маски. Вспышки из-за моего выступления не было, и я хочу, чтобы вы это признали", - обратилась к чиновнику артистка.

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.