Популярная украинская певица Оля Полякова сообщила о смерти близкого человека
Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, посвященный ушедшему из жизни режиссеру Диме Манифесту, сообщает Politeka.net.
Дмитрия не стало 13 октября после борьбы с онкологическим заболеванием. При жизни молодой режиссер успел прославиться работой с крупнейшими звездами украинского шоу-бизнеса. Он работал с Юрием Горбуновым, Тиной Кароль, Дзидзьо, Алиной Гросу, Джамалой и многими другими. Среди звезд, которым Дмитрий снимал клипы, была и Оля Полякова.
В своем посте певица призналась, что не может поверить в смерть режиссера.
«Не укладывается в голове, что тебя больше нет с нами... Амбициозный, светлый, талантливый парень. Трудяга и талант! Только на днях обсуждали съёмки моего нового клипа... Cпасибо тебе. Пусть твоя душа обретет мир и покой...», - написала артистка.
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Она также поделилась совместным фото с Дмитрием.
Ее поклонники присоединились к соболезнованиям.
«Царство небесное», «Да что этот год высокостный творит((( Земля Пухом!», «Какой ужас...светлая память...», «Очень талантливый... RIP», «Пусть земля ему будет пухом! А воспоминания о нем только добрые светлые и хорошие!», «Страшно когда умирают молодые», «Пусть покоится с миром», «2020, что ты творишь», - пишут люди в комментариях.
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