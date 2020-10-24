Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила перевтіленнями
Як пише Politeka за посиланням на сторіс в Instagram знаменитості, Христина вирішила приміряти на себе два нових образи: вусатого мачо і... чоловіка.
На одному з фото зірка за допомогою програми FaceApp або іншої з подібними функціями "приліпила" до свого обличчя чорні вусики. При цьому Христина пустотливо висунула язик. Волосся знаменитості розпущене, на ній – чорна блузка з гіпюровими вставками.
"Ти сексі", - підписаний незвичайний кадр.
Як виглядає лисіючий Кіркоров без перуки, кадри сумного конфузу: "Вже видно..."
Екс-солістка "Серебро" на дивані вивалила з декольте свої апетитні півкулі: "Поклади руку на..."
Сонячна дочка Артура Пирожкова показала, як отжигає з татом, кадри веселощів: "Суперсімейка!"
Пішла з життя легенда радянського кіно: на прощанні помітили поганий знак, фото
На цьому актриса, що отримала популярність завдяки зйомкам в серіалі "Інтерни", не заспокоїлася. Наступний знімок, який виклала актриса, вийшов і зовсім незвичайним. На ньому зірка постала в образі чоловіка, причому бородатого. Волосся дівчини "потемніло", одягнена вона (він) в коричневу футболку, і лише по очах можна зрозуміти, що це – чергове перевтілення Христини.
Раніше ми писали, що 39-річний російський комік Гарік Харламов розбурхав публіку, змушуючи нудитися в очікуванні. Артист опублікував у себе в Instagram трейлер до нового комедійного серіалу зі своєю участю"Зона комфорту".
За сюжетом герой Харламова, "застряг" на 15 років у норвезькій в'язниці за контрабанду. Йому доводиться спілкуватися з рідними і друзями по скайпу. Зокрема, однією з перших персонаж Гаріка подзвонив дружині, намагаючись пояснити цю неймовірну ситуацію. Вдається герою це насилу, адже дружина підозрює його в невірності.
Нагадаємо, що сумна Асмус відверто розповіла про свою важку хворобу « " немає запахів, смаку і…».
Як повідомляла Politeka, Харламов втомився мовчати і видав справжню причину розлучення з Асмус: "дивишся на дитину і...".
Також Politeka писала, що хвора Асмус розповіла, як живе з донькою, і показала дитину: "Харламов в молодості».