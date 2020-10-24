Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила перевтіленнями

Як пише Politeka за посиланням на сторіс в Instagram знаменитості, Христина вирішила приміряти на себе два нових образи: вусатого мачо і... чоловіка.

На одному з фото зірка за допомогою програми FaceApp або іншої з подібними функціями "приліпила" до свого обличчя чорні вусики. При цьому Христина пустотливо висунула язик. Волосся знаменитості розпущене, на ній – чорна блузка з гіпюровими вставками.

"Ти сексі", - підписаний незвичайний кадр.

На цьому актриса, що отримала популярність завдяки зйомкам в серіалі "Інтерни", не заспокоїлася. Наступний знімок, який виклала актриса, вийшов і зовсім незвичайним. На ньому зірка постала в образі чоловіка, причому бородатого. Волосся дівчини "потемніло", одягнена вона (він) в коричневу футболку, і лише по очах можна зрозуміти, що це – чергове перевтілення Христини.

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