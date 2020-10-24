Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила перевоплощениями

Как пишет Politeka по ссылкой на сторис в Инстаграм знаменитости, Кристина решила примерить на себя два новых образа: усатого мачо и... мужчины.

На одном из фото звезда с помощью приложения FaceApp или другого с подобными функциями "прилепила" к своему лицу черные усики. При этом Кристина шаловливо высунула язык. Волосы знаменитости распущены, на ней – черная блузка с гипюровыми вставками.

"Ты секси", – подписан необычный кадр.

На этом актриса, получившая популярность благодаря съемкам в сериале "Интерны", не успокоилась. Следующий снимок, который выложила актриса, получился и вовсе необычным. На нем звезда предстала в образе мужчины, причем бородатого. Волосы девушки "потемнели", одета она (он) в коричневую футболку, и лишь по глазам можно понять, что это – очередное перевоплощение Кристины.

Ранее мы писали, что 39-летний российский комик Гарик Харламов взбудоражил публику, заставляя томиться в ожидании. Артист опубликовал у себя в Инстаграм трейлер к новому комедийному сериалу со своим участием "Зона комфорта".

По сюжету герой Харламова, "застрял" на 15 лет в норвежской тюрьме за контрабанду. Ему приходится общаться с родными и друзьями по скайпу. В частности, одной из первых персонаж Гарика позвонил жене, пытаяясь объяснить эту невероятную ситуацию. Удается герою это с трудом, ведь супруга подозревает его в неверности.

Напомним, что грустная Асмус откровенно рассказала о своей тяжелой болезни: «Нет запахов, вкуса и…».

Как сообщала Politeka, Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Асмус: "Смотришь на ребенка и...".

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