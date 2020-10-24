Відома українська телеведуча Оля Фреймут розповіла, як поводиться в критичних ситуаціях

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Ольга воліє під час конфліктів не лаятися, не скандалити, а вирішувати всі суперечки за допомогою посмішки.

"Посмішка здатна вирішувати навіть безпросвітні конфлікти. Коли я за кермом, а водій сусідньої машини дратується, матюкається і витягує довгий палець, я посміхаюся крізь скло, і він скручує його назад в жменьку", – пише Фреймут.

На фотографії Ольга сидить на табуреті в чорному комбінезоні і білій сорочці, на ногах у неї гостроносі чорні туфлі, волосся Ольги розпущене, на обличчі - широка посмішка, що відкриває бездоганні зуби зірки.

Зірка стверджує, що її посмішка діє на скандалістів магічно, деякі фанати вірять їй, інші не дуже. Хейтери кажуть, що справа не в усмішці взагалі, а в тому, що посміхається знаменитість. А в звичайних ситуаціях цей прийом навряд чи спрацює.

"Я думаю, у цій ситуації більше грає роль те, що Ви публічна особистість) Для більшості людей зустріч із зіркою одразу змінює настрій на святковий, де немає місця агресії. Якби я чи інша непублічна людина всміхалася сердитим водіям, відсоток розрішення конфліктів на дорозі був би значно меншим)) Якби всі так робили,було б наскільки менше конфліктів👍 Оля,як Вам вдається попри стільки бруду в коментах залишатися такою усміхненою?! Пишаюся Вами! О, Господи, як же їх всіх навчити етикету? Треба ще зі школи викладати обов'язковим предметом. А ще, Олю, Вам потрібен водій, щоб поберегти свою ауру😉🌹 Агресія на дорогах - це вже давно проблема в суспільстві Тільки ви вмієте так делікатно повестися😁 Досі з чоловіком цитуємо іноді вас. Як щось залежиться у холодильника, дістаємо зі словами "Ой, втомився огірчик"😂", – пишуть фоловерів.

Раніше ми писали, що Оля Фреймут показала себе і запропонувала вибір. На фото Фреймут позувала в чорній сукні з корсетом і великим декольте. Красуня не одягла білизну, а образ доповнила босоніжками. Зірка стояла на тлі стіни, демонструючи ідеальну фігуру.

"Натисни і вибери собі надихаючу фразу", - підписала фото Фреймут.

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