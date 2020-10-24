Вартість американської валюти в Україні в листопаді коливатиметься

Зокрема, аналітик Єгор Комов для видання Обозреватель спрогнозував, що валюта може додати в ціні близько 20-30 копійок. Долар коливатиметься в межах 28,5-28,8 гривень.

За словами аналітика, однією з основних причин подорожчання є нова хвиля пандемії китайського вірусу.

Також погіршити ситуацію з валютою може затримка голосування за бюджет на 2021 рік.



"Найближчим часом, за моїми оцінками, курс долара поступово наближатиметься до нового діапазону, з нижньою позначкою в 28,5 грн/$. З одного боку, на це вплинуть сезонні фактори, зростання попиту на валюту; з іншого – необхідність обслуговувати зовнішній борг, а також погіршення економічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу", – зазначає Комов.

Також раніше повідомлялося, що курс валют в Україні 24 жовтня нищівно заваляться на гривню, цифри на міжбанку здивують всіх. Так, курс валют 24 жовтня буде таким: 100 доларів – 2829,11 грн; 100 євро - 3354,9 грн.

Сто доларів, згідно з прогнозами НБУ, подорожчає на кілька пунктів. Торги на міжбанку відкриються з + 2,61 грн. До середини минулого дня валюта підскочила на 2,4 грн, а під кінець дня вирішила остаточно "добити" гривню.

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