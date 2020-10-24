Російська зірка Наташа Корольова показала, як виглядала до пластики і уколів краси разом з Ксенією Собчак

Наташа Корольова продовжує дивувати публіку зовнішністю на своїх відео в Instagram. За словами фанатів, співачку просто не впізнати після скандалу з її чоловіком-зрадником Сергієм Глушко. Багато хто впевнений, що зірка просто «здала» позиції, будучи враженою новиною.

При цьому вона не хотіла показувати свого розчарування, тому так люто захищає на публіці свого чоловіка. На фан-акаунтах королевою стали також з'являтися архівні кадри і особисті фото зірки.

На одних таких фото співачка з'явилася разом з Ксенією Собачак і вразила природною і юною красою, адже фото було зроблено задовго до їх слави і того, як вони стали популярними. Обидві зірки виглядали просто і по-домашньому. На наступних кадрах були показані вже подорослішали Ксенія і Наташа, тому шанувальникам можна було порівняти, як змінилися артистки за минулі роки:

"Що раніше, що зараз, Ксюша красуня; лінзи вставила😂; це поруч Собчак?; Не порівняти Наталію з цією .... Наша Наташа прекрасна в будь-якому віці!!!; Посмішка щира і чиста, чудові дівчатка!❤ ; Як швидко летить час....20 років потому...; Наташа красуня; Наташа красуня, кидай свого тарзана; хочеться почути молодих і талановитих, якщо можливо😢; красуня Наташа 👍; справжнє Кінська особа😂 😂 😂; Наташа була і є дура,а сочак не красуня,але розумна; Красуня і Чудовисько».

Раніше ми повідомляли, що знаменита співачка опинилася в центрі скандалу після того, як її чоловік зганьбив сім'ю. Чоловік привів в будинок двох коханок, після чого ті його обікрали, забравши прикраси королевою на 5 мільйонів рублів і 3 тисячі євро. Сергію Глушку довелося подавати до суду, а самою королевою ховатися від хейтерів в мережі.

Пара нібито помирилася після того, що сталося, сама Наташа прийняла зрадника-чоловіка назад, а історія з двома коханками була ними забута. Тим не менш, в ЗМІ щодня спливають нові деталі скандальних історій з Тарзаном, поки Королева жорстко реагує на негатив і заявляє, що у них все добре.

У мережі Instagram також почали з'являтися відео з змарнілою королевою після даних історій. Користувачі відзначають, що жінка переборщила з пластикою, підтяжкою і навіть провалилися уколами краси.

У ролику добре видно, як опухло і неприродно виглядає обличчя зірки перед виступом.

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