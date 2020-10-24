Российская звезда Наташа Королева показала, как выглядела до пластики и уколов красоты вместе с Ксенией Собчак

Наташа Королева продолжает удивлять публику внешностью на своих видео в Инстаграм. По словам фанатов, певицу просто не узнать после скандала с ее мужем-изменщиком Сергеем Глушко. Многие уверены, что звезда просто «сдала» позиции, будучи потрясенной новостью.

При этом она не хотела показывать своего разочарования, потому так яростно защищает на публике своего мужа. На фан-аккаунтах Королевой стали также появляться архивные кадры и личные фото звезды.

На одних таких фото певица появилась вместе с Ксенией Собачак и впечатлила естественной и юной красотой, ведь фото было сделано задолго до их славы и того, как они стали популярными. Обе звезды выглядели просто и по-домашнему. На следующих кадрах были показаны уже повзрослевшие Ксения и Наташа, потому поклонникам можно было сравнить, как изменились артистки за прошедшие годы:

«Что раньше, что сейчас, Ксюша красавица; Линзы вставила😂; Это рядом Собчак?; Не сравнить Наталью с этой .... Наша Наташа прекрасна в любом возрасте!!!; Улыбка искренняя и чистая, замечательные девчушки!❤; Как быстро летит время....20 лет спустя...; Наташа красавица; Наташа красотка, бросай своего тарзана; Хочется услышать молодых и талантливых, если возможно😢; Красавица Наташа 👍; Настоящее лошадиная лицо 😂😂😂; Наташа была и есть дура,а Сочак не красавица,но умная; Красавица и чудовище».

Ранее мы сообщали, что знаменитая певица оказалась в центре скандала после того, как ее супруг опозорил семью. Мужчина привел в дом двух любовниц, после чего те его обокрали, забрав украшения Королевой на 5 миллионов рублей и 3 тысячи евро. Сергею Глушко пришлось подавать в суд, а самой Королевой скрываться от хейтеров в сети.

Пара якобы помирилась после случившегося, сама Наташа приняла изменщика-мужа обратно, а история с двумя любовницами была ими забыта. Тем не менее, в СМИ каждый день всплывают новые детали скандальных историй с Тарзаном, пока Королева жестко реагирует на негатив и заявляет, что у них все хорошо.

В сети Инстаграм также начали появляться видео с осунувшейся Королевой после данных историй. Пользователи отмечают, что женщина переборщила с пластикой, подтяжкой и даже провалившимися уколами красоты.

В ролике хорошо видно, как опухло и неестественно выглядит лицо звезды перед выступлением.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

А еще Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой

Также Politeka сообщала, что Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой, скандальные кадры