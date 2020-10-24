Компания "Укразализныця" предупредила своих пассажиров об изменении времени отправления поездов

Как сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу предприятия, связано это с тем, что Украина в ночь с 24 на 25 октября переходит на зимнее время.

В компании просят обратить внимание на то, что в купленных билетах время отправления и прибытия состава указаны уже с учетом "зимнего" времени.

"Время отправления и прибытия поездов в билетах 25 октября указывается с учетом перевода стрелок часов. С 25 октября 2020 поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода", – сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее мы писали, что по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности с 19 октября «Укрзализныця» прекратила продажу билетов по некоторым направлениям. Так, купить билеты на одесские поезда с четырех станций уже нельзя.

В частности, продажа билетов приостановлена со станций Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Волочиск на следующие поезда:

Станция Ивано-Франковск:

- № 136/135 Одесса-Черновцы;

Станция Тернополь:

- № 12/11 Львов-Одесса;

- № 108/107 Одесса-Ужгород;

№ 136/135 Одесса-Черновцы;



Станция Хмельницкий:

- № 12/11 Львов-Одесса;

- № 108/107 Одесса-Ужгород;

- № 136/135 Одесса-Черновцы

Станция Волочиск:

- № 108/107 Одесса-Ужгород;

- № 136/135 Одесса-Черновцы.

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