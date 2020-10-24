Українка розповіла про раптове блокування своєї картки ПриватБанком без попередження

Своїм сумним досвідом вона поділилася в розділі "Відгуки" на сайті Мінфін, передає Politeka.net.

За її словами, 21 жовтня її карту банк заблокував без будь-яких повідомлень і вона не може отримати виразних відповідей від операторів про причини подібного рішення банку. Більш того, за словами жінки, на карту встановлені якісь обмеження у зв'язку з тим, що в банк надійшли заявки про обмеження, проте жінка ні про що таке фінустанову не просила.

"Без будь-якого повідомлення, приват банк заблокував мою особисту універсальну карту і ніхто з операторів виразної відповіді про терміни її активації не дає. Я є постійним клієнтом приват Банку протягом багатьох років. У банку мені говорять про те, що на мою карту встановлені обмеження у зв'язку з якимись заявками, а напередодні тільки приходила розсилка про новий вид шахрайства, спочатку на Приват кидають гроші, а потім скаржаться на користувача банку для того, щоб заблокували карту, Приват блокує карту, а далі починаються загрози, що якщо ви не виплатите гроші на такий то рахунок, то карту Вам не розблокують і в такому дусі. Я в жаху, поки чекаю вирішення свого питання", - написала клієнт Приватбанку.

У фінустанові відповіли жінці, пообіцявши, що постараються вирішити її питання найближчим часом.

"Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати вас відразу повідомлять. Спасибі за розуміння", – заявили в банку.

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