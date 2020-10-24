Як не залишитися без грошей після звільнення

Українці можуть після звільнення ще майже рік отримувати частину зарплати

Розмір виплат залежить від стажу та рівня заробітної плати. Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці-80%, потім-70%. При цьому отримувати ці гроші можна протягом 9 місяців.

Про це йдеться в українському законі Про соціальне страхування, передає Обозреватель.

Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі працюючі. Із заробітної плати щомісяця 22% розподіляють у три фонди, один з яких – фонд з безробіття.

Отже, максимальна виплата на яку можуть розраховувати українці:

50% зарплати можна отримати, якщо- стаж українця до 2 років;

55% зарплати можна отримати, якщо - стаж українця від 2 до 6 років;

60% зарплати можна отримати, якщо - стаж українця від 6 до 10 років;

70% зарплати можна отримати, якщо - стаж українця від 10 років.

Для прикладу, якщо у вас була офіційна зарплата в розмірі 13 тис.грн і ви звільнилися за погодженням сторін, при стажі в 4 роки перші три місяці ви зможете отримувати свою законну страхову виплату в розмірі 7,1 тис. грн.

Потім ще три місяці – 5,7 тис.грн і ще стільки ж-по 5 тис. грн. Але це за умови, що за весь цей період ви не знайдете роботу.

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