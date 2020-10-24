Українці можуть після звільнення ще майже рік отримувати частину зарплати
Розмір виплат залежить від стажу та рівня заробітної плати. Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці-80%, потім-70%. При цьому отримувати ці гроші можна протягом 9 місяців.
Про це йдеться в українському законі Про соціальне страхування, передає Обозреватель.
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Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі працюючі. Із заробітної плати щомісяця 22% розподіляють у три фонди, один з яких – фонд з безробіття.
Отже, максимальна виплата на яку можуть розраховувати українці:
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50% зарплати можна отримати, якщо- стаж українця до 2 років;
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55% зарплати можна отримати, якщо - стаж українця від 2 до 6 років;
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60% зарплати можна отримати, якщо - стаж українця від 6 до 10 років;
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70% зарплати можна отримати, якщо - стаж українця від 10 років.
Для прикладу, якщо у вас була офіційна зарплата в розмірі 13 тис.грн і ви звільнилися за погодженням сторін, при стажі в 4 роки перші три місяці ви зможете отримувати свою законну страхову виплату в розмірі 7,1 тис. грн.
Потім ще три місяці – 5,7 тис.грн і ще стільки ж-по 5 тис. грн. Але це за умови, що за весь цей період ви не знайдете роботу.
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