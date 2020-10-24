Как не остаться без денег после увольнения

Украинцы могут после увольнения еще почти год получать часть зарплаты

Размер выплат зависит от стажа и уровня заработной платы. Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать эти деньги можно в течение 9 месяцев.

Об этом говорится в украинском законе о социальном страховании, передает Обозреватель.

Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Итак, максимальная выплата на которую могут расчитывать украинцы:

50% зарплаты можно получить, если – стаж украинца до 2 лет;

55% зарплаты можно получить, если – стаж украинца от 2 до 6 лет;

60% зарплаты можно получить, если – стаж украинца от 6 до 10 лет;

70% зарплаты можно получить, если – стаж украинца от 10 лет.

Для примера, если у вас была официальная зарплата в размере 13 тыс. грн и вы уволились по согласованию сторон, при стаже в 4 года первые три месяца вы сможете получать свою законную страховую выплату в размере 7,1 тыс. грн.

Потом еще три месяца – 5,7 тыс. грн и еще столько же – по 5 тыс. грн. Но это при условии, что за весь этот период вы не найдете работу.

Напомним, арест счетов с зарплатами и пенсиями украинцев, в НБУ рассказали, что делать.

Как сообщала Politeka, зарплаты обычных украинцев начнут блокировать, счета арестуют.

Также Politeka писала, что новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой.