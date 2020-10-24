Популярна українська актриса Ольга Сумська поділилася своїми спогадами про дитинство

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, зірка розповіла, як у своєму час їздила з батьками на Хортицю.

"Осінь дарує нам фантастично теплий жовтень ... 🍁 🍂 🌞 Так би поїхати десь на Дніпро, як у дитинстві в Запоріжжі ... Ми з батьками їздили на Хортицю, тато ловив судаків і матуся варила юшку в котлі, на березі.. Боже, як ці спогади зігрівають серце.. насолоджуйтесь красою золотої осені! 🍁 Гортайте фото, розглядайте сукню", - підписала фотографії знаменита актриса.

На кадрах Сумська позує в розкішній сукні до підлоги, на деяких кадрах її образ доповнює хутряна жилетка. Волосся знаменитості розпущене, звертає на себе увагу приємна посмішка актриси і її гордовита постава.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ольга Сумська (@olgasumska) 23 Окт 2020 в 12:07 PDT

Фанати із захопленням відреагували на новий образ Ольги, про що і написали в численних комментарийх. Крім того, вони відзначили пост більш ніж 8 і тисячами лайків. Серед лайкнувших була і співачка Злата Огневич.

"Українська Афродіта🔥 😜 🎭 😎 дуже красива жінка!!!🌷 Нема рівних Неймовірна, чарівна, шикарна♥️, ми вас дуже любимо, привіт із Запоріжжя) Бог Богиня нем нема слів 👍 Ви Чарівна гарнюща !!!!!!!👍 👍 👍 КРАСУНЯ💖💖💖💖☀️☀️☀️☀️ Boginia!!...❤ ️ Д Дійсно, жовтень в цьому році чудовий. А яка краса зараз на Хортиці...Читаючи ваші спогади дитинства, мені здалося, що це про мене ви писали.Наші вітання Вам,чарівній красуні,із казацького міста Запіріжжя.👋 Яка ви красива, фантастична жінка)) Панянко, годину на вас не впливає! Чарівна, ніжна... наш...рідна...українка...справжня!😘 Скільки постів сьогодні. Вісь-б кожен день так яка красуня😍 🔥", – пишуть вони.

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Знаменитість розповіла про корисні властивості кукурудзи і розмістила нові кадри з цією рослиною в мікроблозі "Instagram". Вона постала перед шанувальниками в сірій толстовці, поверх якої начепила фартух з квітковими візерунками. Ольга Сумська розпустила волосся і зробила легкий макіяж.

Нагадаємо, 54-річна Сумська забула про вік і засвітила пишний бюст в пікантному декольте: "приклад для всіх».

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