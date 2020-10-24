Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова поскаржилася в соцмережах на те, як вона втомилася останнім часом

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, Ольга заявила, що втомилася дуже сильно, але це не завадить її планам.

"Утомлена😔...не те слово...ну нічого, я все зможу 👊 🏻 всім хороших вихідних, а я працювати🦾", – підписала знімки знаменитість.

Відзначимо, що на фото Бузова виглядає не такою вже й втомленою. На зірці чорні відтягуючі лосини, короткий топік і високі черевики. Волосся Бузова зібрала в хвостик, але особливу увагу звертає на себе прес співачки – чітко видно "кубики" на животі знаменитості.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ольга Бузова (@buzova86) 23 Окт 2020 в 2:35 PDT

Фанати навперебій почали втішати свою улюбленицю, а також хвалити її за красу і наполегливість, якою відрізняється, на їхню думку, дівчина. Не залишилася байдужою навіть співачка Анна Семенович, яка поставила під публікацією лайк.

"Розумниця Велика 👍 🏼 ❤ ️ ❤ ️ ти на вірному шляху, Оля. Молодець! Смілива, сильна. Умничка! Так тримати!👏 👏 За пару тижнів неможливо стати фігуристкою, скажіть собі спасибі що ви цьому навчилися не всі зможуть Оля!!! Ви велика молодець!! Я з великим інтересом дивлюся Ваші Прокати!!! МОЛОЛЕЦ!!!! 💞 👍 🔥 Оля, ти найкрутіша дівчинка, якою я захоплююся❤❤️! Іди до мети і ні про що не думай! Чи то ще буде😍 😍 😍 👏 👏 👏! Мені дуже сподобалася зачіска🔥 і не тільки звичайно. Вам йде ❤️ блін...таке відчуття,що до вас упереджено ставляться, ну ніяк вашій парі не дають "розправити крила".. Навіть, якщо а техніці і є помилки, то з артистизмом вже точно все а порядку!!! Розумничка 👍 найкрасивіша відьмочка🖤 🖤 🖤", - написали фоловери.

Раніше ми писали, що телеведуча Ольга Бузова задумалася про те, як знайти корінь своїх проблем.

Змарніла співачка позувала в коротенькому чорному топіку на найтонших бретельках, під яким не було білизни. Ольга з гордістю вип'ятила свої "стирчать" гідності під тонкою тканиною. На руках можна помітити тейпи, які Ольга носить після тренувань і виступі в шоу "Льодовиковий період".

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом: "рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович: "Крутиші".