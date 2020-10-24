Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в соцсетях на то, как она устала в последнее время

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, Ольга заявила, что устала очень сильно, но это не помешает ее планам.

"Устала😔...не то слово...ну ничего, я всё смогу 👊🏻 всем хороших выходных, а я работать 🦾", – подписала снимки знаменитость.

Отметим, что на фото Бузова выглядит не такой уж и усталой. На звезде черные оттягивающие лосины, короткий топик и высокие ботинки. Волосы Бузова собрала в хвостик, но особое внимание обращает на себя пресс певицы – отчетливо видны "кубики" на животе знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 23 Окт 2020 в 2:35 PDT

Фанаты наперебой начали утешать свою любимицу, а также хвалить ее за красоту и настойчивость, которой отличается, по их мнению, девушка. Не осталась равнодушной даже певица Анна Семенович, которая поставила под публикацией лайк.

"Умница большая 👍🏼❤️❤️ Ты на верном пути, Оля. Молодец! Смелая, сильная. Умничка! Так держать!👏👏 За пару недель невозможно стать фигуристкой, скажите себе спасибо что вы этому научились не все смогут Оля!!! Вы большая молодец!! Я с большим интересом смотрю Ваши прокаты!!! МОЛОЛЕЦ!!!! 💞👍🔥 Оля, ты самая крутая девочка, которой я восхищаюсь🔥❤️! Иди к цели и ни о чём не думай! То ли ещё будет😍😍😍👏👏👏! Мне очень понравилась прическа🔥 и не только конечно. Вам идёт ❤️ Блин...такое ощущение,что к вам предвзято относятся,ну никак вашей паре не дают "расправить крылья".. Даже,если а технике и есть ошибки,то с артистизмом уж точно всё а порядке!!! Умничка 👍 Самая красивая ведьмочка 🖤🖤🖤", – написали фолловеры.

Ранее мы писали, что телеведущая Ольга Бузова задумалась о том, как найти корень своих проблем.

Исхудавшая певица позировала в коротеньком черном топике на тончайших бретельках, под которым не было белья. Ольга с гордостью выпятила свои "торчащие" достоинства под тонкой тканью. На руках можно заметить тейпы, которые Ольга носит после тренировок и выступлении в шоу "Ледниковый период".

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".