Скандальна російська актриса Христина Асмус не перестає дивувати своїх шанувальників

Так і зараз знаменитість вирішила відповісти на питання фанатів у своєму Instagram, пише Politeka.

Причому, питання були найрізноманітніші-шанувальників цікавили як творчі плани актриси, так і відповіді на особисті і навіть інтимні питання. Зокрема, у Христини запитали, чи доводилося їй у своєму житті цілуватися з дівчиною.

"Yes!"- ствердно відповіла Асмус.

Також у колишньої дружини Харламова поцікавилися, як життя, на що та нічого не написала, лише задерла голову вгору, скорчила обличчя і прикріпила до голови анімовану корону.

Природно, фоловерів цікавило, чому Христина розлучилася з Гаріком. Ця тема досі всіх сильно хвилює.

"Що спонукало вас на розставання з Гаріком", - поставив питання один з шанувальників таланту знаменитості.

"Це довга розмова, коли-небудь я розповім, чому рік тому я зважилася поміняти своє життя", – туманно відповіла дівчина.

Раніше ми писали, що Христина Асмус приголомшила словами про те, що вона знялася в постільній сцені.

"Мене звуть Христина Асмус 👋 🏻 Я Муза хейтерів, Амбассадор «хлоргексидину" і єдина в світі актриса, що знялася в постільній сцені 🤪 А Вас вже 4 мільйони!!!! 🍋 🍋 🍋 🍋 Дякую вам за Спілкування, за веселощі, за натхнення, мотивацію і поради як жити )))) 😘" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сумна Асмус відверто розповіла про свою важку хворобу « " немає запахів, смаку і…».

Як повідомляла Politeka, Харламов втомився мовчати і видав справжню причину розлучення з Асмус: "дивишся на дитину і...".

Також Politeka писала, що хвора Асмус розповіла, як живе з донькою, і показала дитину: "Харламов в молодості».