До чого треба бути готовими українцям

Кабінет Міністрів України розгляне можливість внесення змін до українського законодавства, що стосується скасування переведення годинників за певних умов

Як повідомляє Politeka з посиланням на УНН, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства нагадали, що перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається згідно з Постановою Уряду від 1996 року.

У відомстві вказали, що подібний порядок діє і на території Євросоюзу на підставі відповідної директиви від 2001 року Про перехід на літній час.

"У той же час Європейською комісією запропоновано розглянути питання про можливе скасування переведення годинників двічі на рік", – заявили в Міністерстві.

Також повідомляється, що до квітня наступного року кожна країна Євросоюзу повинна визначитися, на якому часі вона залишиться: зимовому або літньому.

Тому, резюмували у відомстві, якщо ЄС прийме рішення про скасування переведення годинників на законодавчому рівні, то Україна розгляне можливість змін стосовно цього питання у вітчизняному законодавстві.

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