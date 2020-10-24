К чему надо быть готовыми украинцам

Кабинет Министров Украины рассмотрит возможность внесения изменений в украинское законодательство, касающееся отмены перевода часов при определенных условиях

Как сообщает Politeka со ссылкой на УНН, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства напомнили, что переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению правительства от 1996 года.

В ведомстве указали, что подобный порядок действует и на территории Евросоюза на основании соответствующей Директивы от 2001 года о переходе на летнее время.

"В то же время Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год", – заявили в министерстве.

Также сообщается, что к апрелю следующего года каждая страна Евросоюза должна определиться, на каком времени она останется: зимнем или летнем.

Поэтому, резюмировали в ведомстве, если ЕС примет решение об отмене перевода часов на законодательном уровне, то Украина рассмотрит возможность изменений касаемо этого вопроса в отечественном законодательстве.

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