Кабинет Министров Украины рассмотрит возможность внесения изменений в украинское законодательство, касающееся отмены перевода часов при определенных условиях
Как сообщает Politeka со ссылкой на УНН, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства напомнили, что переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению правительства от 1996 года.
В ведомстве указали, что подобный порядок действует и на территории Евросоюза на основании соответствующей Директивы от 2001 года о переходе на летнее время.
"В то же время Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год", – заявили в министерстве.
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Также сообщается, что к апрелю следующего года каждая страна Евросоюза должна определиться, на каком времени она останется: зимнем или летнем.
Поэтому, резюмировали в ведомстве, если ЕС примет решение об отмене перевода часов на законодательном уровне, то Украина рассмотрит возможность изменений касаемо этого вопроса в отечественном законодательстве.
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