В Украине проведут перерасчет максимальной и минимальной пенсии

Кроме того, планируется также повышение доплат за стаж сверх нормы. В частности пенсию повысят в декабре 2020 года. Размер минимальной пенсии вырастет на 57 гривен, а 570 грн получат за максимальную пенсию, пишет Обозреватель.

Сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через два месяца она увеличится до 17,6 грн.

Стоит отметить, что украинцы, которые сейчас имеют полный стаж, получают как минимум 2100 грн. На них фактически повышение минимальной пенсии не повлияет, однако за счет роста доплаты их выплаты могут незначительно увеличиться.

Максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и "белой" зарплатой в размере около 53 тысяч гривен.

С 1 декабря 2020 года: минимальную пенсию повысят с 1712 до 1769 грн, максимальную – с 17 120 до 17 690 грн.

Также ранее сообщалось, что Пенсионный фонд отчитался перед украинцами о выделении новой части средств, которую направят на выплаты. Пенсионный фонд выделил, согласно утвержденного графика, четыре миллиарда гривен. Всего с начала месяца на пенсии октября было выделено 39,3 млрд гривен.

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