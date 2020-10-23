Актриса Мер'єм Узерлі, відома за серіалом "Величне століття", здивувала шанувальників карколомним виглядом без бюстгальтера

Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала сміливе фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Знаменита красуня відображена в кімнаті з трубкою стаціонарного телефону в одній руці і спіральним кабелем в іншій. Мер'єм Узерлі повернулася до камери, сидячи на лаві, бретелька її яскраво-червоного плаття недбало спозла на плече. З такого ракурсу добре видно розкішні груди актриси і відсутність нижньої білизни. Ймовірно, знаменитість поділилася архівним кадром, тому як виглядає на ньому помітно молодше, що називається: "кров з молоком".

Нещодавно стало відомо, що Мер'єм Узерлі чекає дитину - вона довгий час приховувала радісну новину від своїх шанувальників. Зараз актриса вже на п'ятому місяці і очікує поповнення в січні наступного року.

Ми також писали, як Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем Султан (Роксолану) в серіалі «Величне століття», здивувала зміною іміджу і новою стрижкою. Знаменитість показала фанатом обкладинку нового випуску журналу, для якої позувала. На знімках зірку серіалу дуже складно впізнати через кучеряве волосся і професійного макіяжу, який зробив обличчя зірки фарфоровим.

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