Актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу "Великолепный век", удивила поклонников сногсшибательным видом без бюстгальтера

Как сообщает Politeka.net, звезда выложила смелое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Знаменитая красотка запечатлена в комнате с трубкой стационарного телефона в одной руке и спиральным кабелем в другой. Мерьем Узерли повернулась к камере, сидя на скамье, бретелька ее ярко-красного платья небрежно спозла на плечо. С такого ракурса хорошо видна роскошная грудь актрисы и отсутствие нижнего белья. Вероятно, знаменитость поделилась архивным кадром, потому как выглядит на нем заметно моложе, что называется: "кровь с молоком".

Недавно стало известно, что Мерьем Узерли ждет ребенка - она долгое время скрывала радостную новость от своих поклонников. Сейчас актриса уже на пятом месяце и ожидает пополнение в январе следующего года.

Мы также писали, как Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем Султан (Роксолану) в сериале «Великолепный век», удивила сменой имиджа и новой стрижкой. Знаменитость показала фанатом обложку нового выпуска журнала, для которой позировала. На снимках звезду сериала очень сложно узнать из-за кудрявых волос и профессионального макияжа, который сделал лицо звезды фарфоровым.

Напомним, что беременная Узерли из "Великолепного века" восхитила резкой сменой имиджа: «Моя королева»

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли показала новую себя, Роксолану больше не узнать: "Что случилось с кожей?".

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