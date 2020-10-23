Актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу "Великолепный век", удивила поклонников сногсшибательным видом без бюстгальтера
Как сообщает Politeka.net, звезда выложила смелое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Знаменитая красотка запечатлена в комнате с трубкой стационарного телефона в одной руке и спиральным кабелем в другой. Мерьем Узерли повернулась к камере, сидя на скамье, бретелька ее ярко-красного платья небрежно спозла на плечо. С такого ракурса хорошо видна роскошная грудь актрисы и отсутствие нижнего белья. Вероятно, знаменитость поделилась архивным кадром, потому как выглядит на нем заметно моложе, что называется: "кровь с молоком".
Недавно стало известно, что Мерьем Узерли ждет ребенка - она долгое время скрывала радостную новость от своих поклонников. Сейчас актриса уже на пятом месяце и ожидает пополнение в январе следующего года.
За кого выскочили замуж юные Брежнева, Орбакайте, Кардашьян, Джоли и другие звезды: топ фото первых мужей
Солнечная дочь Артура Пирожкова показала, как отжигает с папой, кадры веселья: «Суперсемейка!»
Горяча Каменских свела с ума сочными формами в мокром бикини: «Сладкая такая»
Русская Кардашьян показала свои "бутоны" в крошечном платье, мужчины забыли, как дышать: "Дух перехватило?"
Мы также писали, как Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем Султан (Роксолану) в сериале «Великолепный век», удивила сменой имиджа и новой стрижкой. Знаменитость показала фанатом обложку нового выпуска журнала, для которой позировала. На снимках звезду сериала очень сложно узнать из-за кудрявых волос и профессионального макияжа, который сделал лицо звезды фарфоровым.
Напомним, что беременная Узерли из "Великолепного века" восхитила резкой сменой имиджа: «Моя королева»
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли показала новую себя, Роксолану больше не узнать: "Что случилось с кожей?".
Также Politeka писала, как выглядели Узерли, Нур Феттахоглу и другие звезды «Великолепного века» в детстве: «Некоторые откровенно страшноватые».