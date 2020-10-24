Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі продовжує розбурхувати домашніми образами в одній білизні

Супермодель є однією з найпопулярніших представниць даної професії. Разом з Белою і Джиджі Хадід, а також Кендалл Дженнер Емілі підкорює фігурою на подіумі і в реальному житті. Так як Ратаковскі запевняє: вона за природність, дівчина з'являється на публіці нерідко без макіяжу, ідеальних образів і укладок.

Емілі подобається епатувати публіку простими образами. Під час прогулянок дівчина завжди хвалиться достоїнствами в кроп-топах і лосинах. А на модних зйомках відмовляється робити хитромудру зачіску. Щоб не зіпсувати волосся, Ратаковскі докладає безліч зусиль.

При цьому про фігуру вона не особливо турбується. Так як Емілі від природи худа, вона дозволяє собі алкоголь, солодощі і шкідливу їжу. Проте, не часто. Щоб її шкіра була пружна і мала рівний тон, Емілі часто перед показами сидить на одних овочевих і фруктових смузі.

На домашньому фото Ратаковскі також вигляд, що вона добре стежить за здоров'ям в цілому, а її гідності не залишать нікого байдужими через доглянутого вигляду.

Ми також писали, модель не так давно розповіла, що уклала новий контракт з компанією, яку буде надалі рекламувати. Тепер в Instagram на фан-акаунтах з'являються найрізноманітніші фото з фотосесій дівчини, тоді як сама вона показує лише домашні фото в сторіз.

На одному з фото дівчина позувала біля пляжного будиночка, звично виставивши сідниці на показ і повернувшись до об'єктива спиною. Дівчина доповнила Пляжний лук білою тонкою майкою і звично розпустила волосся. Як і завжди, на її обличчі не було макіяжу.

Ось як реагують в мережі:

"Милий образ!; завжди закохує себе😍; дівчина неймовірної краси🔥 🔥; красиве красиве, чудове творіння Всесвіту; яке лезо ти використовуєш?; Я тебе заблокую 😂; Як поживаєш?!?!?; Чудовий образ; Красиво ❤️у тебе є тіло богині 😍; така приголомшливо красива дитинко🔥 🔥 😍 😍; який милий наряд; Бог Емілі, я щиро обожнюю тебе, дорога; ви абсолютно ідеальні !!! ❤️❤️».

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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