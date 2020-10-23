Відома модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна-2018", посвітила бюстом у відвертому вбранні

Як пише Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" гарячі фото з нового проекту. На цей раз вона вбралася в чорний костюм боді з величезним декольте, з якого ледь не випадає її розкішні груди. На ноги Леоніла натягнула високі лаковані чоботи на підборах і чорні колготки. Яскравою родзинкою образу стало масивне золте намисто.

У такому вигляді модель розташувалася на вузьких сходах. На першому знімку вона сіла сходинку, з хижим поглядом поправляючи прикраса на шиї. На іншому кадрі Леоніла розляглася, спершись ліктями, вона пікантно вигнулася із зігнутою ногою і відвела погляд від камери.

Користувачі соцмережі в коментарях похвалили "Міс Україна-2018" за надзвичайно сміливий образ і залишили приємні коментарі:

"Просто шикарна лялечка і бомба 🔥 🔥 🔥 ❤ ️😘ух🔥 🔥 🔥"; "Маліфісента"; " подруга, прекрасно"

Раніше Леоніла Гузь постала в іншому вбранні, схожому на боді, поверх якого накинула синю курку. Модель позувала на столі в босоніжках на довгих шпильках.

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