34-річна українська співачка Марта Адамчук, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", вразила розміром незвичайного аксесуара
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в строгій сукні забарвлення "гусяча лапка".
Строгість вбрання розбавив шикарний головний убір, вражаючий своїми розмірами. Так, на голові у Марти красувався величезний вінок з квітів рожевих відтінків. Задоволена дівчина подивилася в камеру зверху вниз, обдарувавши глядача милою посмішкою, і злегка торкаючись рукою волосся за вухом.
"@nagolovy, ваші вінки не поміщаються в кадр))) але розкіш, скажіть? 🥰",- підписала Адамчук фото.
Здивовані користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Ваааауууу;)))"
"Неймовірно!"
"Яка краса! Клас!👍💗"
"Оце так фото🎞️😍 Справді, розкішно!🌹"
"💙вам йде. Люблю вас, красуня"
"Краса в красі❤️"
"Виглядає супер"
Раніше ми повідомляли, Марта вразила фото в розкішній пишній сукні. Дівчину зняли разом з її відображенням у дзеркалі, що додало якоїсь таємничості кадру.
Марта зачесала волосся назад і нанесла смокі-макіяж, блиснувши оголеними плічками. На шиї у неї красувалося масивне намисто. Адамчук з цікавістю подивилася в об'єктив, злегка відкривши рот.
"Чудова ❤️❤️❤️🔥🔥"; "ВАУ-У-У-У💖 👏 🔥"; "very beautiful", - прокоментували фото шанувальники.
Крім того, ми писали, як Марта полонила сценічним образом у довгій вечірній сукні, що якнайкраще підкреслила її струнку фігуру.
Нагадаємо, що бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.
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