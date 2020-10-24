34-річна українська співачка Марта Адамчук, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", вразила розміром незвичайного аксесуара

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в строгій сукні забарвлення "гусяча лапка".

Строгість вбрання розбавив шикарний головний убір, вражаючий своїми розмірами. Так, на голові у Марти красувався величезний вінок з квітів рожевих відтінків. Задоволена дівчина подивилася в камеру зверху вниз, обдарувавши глядача милою посмішкою, і злегка торкаючись рукою волосся за вухом.

"@nagolovy, ваші вінки не поміщаються в кадр))) але розкіш, скажіть? 🥰",- підписала Адамчук фото.

Здивовані користувачі кинулися коментувати побачене:

"Ваааауууу;)))"

"Неймовірно!"

"Яка краса! Клас!👍💗"

"Оце так фото🎞️😍 Справді, розкішно!🌹"

"💙вам йде. Люблю вас, красуня"

"Краса в красі❤️"

"Виглядає супер"

Раніше ми повідомляли, Марта вразила фото в розкішній пишній сукні. Дівчину зняли разом з її відображенням у дзеркалі, що додало якоїсь таємничості кадру.

Марта зачесала волосся назад і нанесла смокі-макіяж, блиснувши оголеними плічками. На шиї у неї красувалося масивне намисто. Адамчук з цікавістю подивилася в об'єктив, злегка відкривши рот.

"Чудова ❤️❤️❤️🔥🔥"; "ВАУ-У-У-У💖 👏 🔥"; "very beautiful", - прокоментували фото шанувальники.

Крім того, ми писали, як Марта полонила сценічним образом у довгій вечірній сукні, що якнайкраще підкреслила її струнку фігуру.

Нагадаємо, що бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.

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