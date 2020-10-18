Украинская модель и актриса шоу-проекта "Женский квартал" Марта Адамчук показалась в эффектном наряде

Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась с поклонниками свежим снимком  на странице в Instagram.

Марта устроила фотосессию в гламурном образе перед зеркалом. Она позировала в черном широком платье с оголенными плечами и перчатках в стиле оперы.

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Свой образ артистка дополнила массивным колье на шее и  небольшими серёжками. С вечерним макияжем и туго собранными на затылке волосами Марта выглядела эффектно и заманчиво.

Внешний вид красотки очень понравился ее поклонникам, они осыпали Адамчук похвалами и комплиментами в комментариях.

" Великолепная", "ВАу", "Очень красиво", - высказались они.

Ранее мы писали, что Адамчук предстала возле большого окна, подняв руки. 

Марта позировала спиной к фотографу, который запечатлел ее обнаженную спину. Пышное платье спускалось длинной волной от груди к полу. 

Артистка сделала прическу в виде низкого пучка и гладких волос.

Также она позировала в образе чувственной дивы. На ней – красный длинный халат с вышивкой и широкими рукавами в восточном стиле, а также длинные черные перчатки.

Как известно, в последнем выпуске «Женского квартала» артистка официально представила свой авторский проект MORA.

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