Російська ведуча і актриса Евеліна Бледанс вразила публіку екстравагантним виглядом

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, дівчина стоїть на тлі яскравих шпалер, з одягу на ній лише корсет тілесного кольору, що не приховує апетитних грудей актриси, смугастий халат недбало накинуть на її тіло, але не запахнуть, тому фоловери отримали можливість насолодитися вигинами тіла Евеліни.

Образ зірки доповнює капелюшок, губи знаменитості млосно прочинені.

"П'ятниця. Час корсета."–- підписала знімок Евеліна.

Фанати навперебій почали ставити лайки, а в коментарях писати, яка Евеліна красива і бажана.

"Дуже красива🔥 шикарна🔥 Круто Евеліночка обожнюю тебе хочу таку подружку як ти ....супер дівчисько🔥 👍❤️ шик шикарна 💋 Королева, красива, ніжна, сексуальна, з п'ятницею вас!!! Бережіть себе і Сему🙏❤️😘 красуня! Краса 👍 🌺 🌸 💋 Браво! Жінка вогонь", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Евеліна Бледанс поскаржилася на ставлення до неї українських колег.

"Звичайно ж, впливає політична ситуація. Навіть деякі мої хлопці з "Маски-шоу", які на даний момент живуть всі в Україні, не спілкуються зі мною через те, що я-"москалька". Незважаючи на те, що ми пройшли великий, спільний, творчий і дружній шлях", - зазначила актриса.

Також артистка позувала в рожевій піжамі, яка відчинилася від вітру і стало помітно білизна красуні. Однак Бледанс це абсолютно не бентежило, вона навіть не спробувала поправити сорочку.

Politeka писала, що безсоромна Бледанс блиснула пікантним декольте, заткнувши за пояс Катю Осадчу « " насолода для очей».

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Ще Politeka писала, що роздягнена Бледанс остудила свій запал в крижаному озері: "Пощадите вже, Евеліна..."