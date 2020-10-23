Российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс впечатлила публику экстравагантным видом

Как сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости в Инстаграм, девушка стоит на фоне ярких обоев, из одежды на ней лишь корсет телесного цвета, не скрывающий аппетитной груди актрисы, полосатый халат небрежно накинут на ее тело, но не запахнут, поэтому фолловеры получили возможность насладиться изгибами тела Эвелины.

Образ звезды дополняет шляпка, губы знаменитости томно приоткрыты.

"Пятница. Время корсета.", – подписала снимок Эвелина.

Фанаты наперебой начали ставить лайки, а в комментариях писать, какая Эвелина красивая и желанная.

"Очень красивая🔥 шикарна🔥 Круто Эвелиночка обожаю тебя хочу такую подружку как ты ....супеер девченка🔥👍❤️😘 Шикарная 💋 Королева, красивая, нежная, сексуальная, с пятницей Вас!!! Берегите себя и Сему🙏❤️😘 Красавица! Красота 👍🌺🌸💋 Браво! Женщина огонь", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Эвелина Бледанс пожаловалась на отношение к ней украинских коллег.

"Конечно же, влияет политическая ситуация. Даже некоторые мои ребята из «Маски-шоу», которые на данный момент живут все в Украине, не общаются со мной из-за того, что я — "москалька". Несмотря на то, что мы прошли большой, совместный, творческий и дружеский путь", - отметила актриса.

Также артистка позировала в розовой пижаме, которая распахнулась от ветра и стало заметно белье красотки. Однако Бледанс это совершенно не смущало, она даже не попыталась поправить рубашку.

Politeka писала, что бесстыжая Бледанс сверкнула пикантным декольте, заткнув за пояс Катю Осадчую: «Наслаждение для глаз».

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