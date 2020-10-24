Співачка Ані Лорак врахзила осіннім образом

Як передає Politeka.net, апртистка опублікувала нові знімки у своєму мікроблозі в Instagram.

"Все Буде Добре! Всередині нас ховається суперсила і неймовірні здібності! ВІР в себе!» - написала співачка.

Також Лорак вилодила фото, на яких відображена в чорному оверсайз Худі і лосинах. На голові у неї кепка, а на ногах черевики з високою шнурівкою.

Відзначимо, такий образ припав до душі фоловерам артистки, відзначають. що співачка виглядає на 18 років.

"Ваааау😻", "неймовірно красива😍❤️", "Вауу, яка красуня", " така красива і стильна», «хто-небудь, зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост вогонь))", "така щаслива! Така чудесна ☺ ♥ ️ прекрасного вечора, вам, Кароліночка!", "Краща просто», «чарівна», "неймовірна", - засипали Лорак компліментами в мережі.

А особливо уважні придивилися не толлько до одягу, а й кліцу співачки. У мережі пишуть, що дуже змінилася.

"Так змінилася. Що неї з ротом?",- дивуються фоловери.

Нагадаємо, нещодавно фанати різко розкритикували Лорак за фотосесію в хутряній шубі, що в сучасному світі багатьма активістами засуджується. Співачку жорстко розкритикували в коментарях, зазначивши, що цей вчинок не можна виправдати.

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