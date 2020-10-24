Співачка Ані Лорак врахзила осіннім образом
Як передає Politeka.net, апртистка опублікувала нові знімки у своєму мікроблозі в Instagram.
"Все Буде Добре! Всередині нас ховається суперсила і неймовірні здібності! ВІР в себе!» - написала співачка.
Також Лорак вилодила фото, на яких відображена в чорному оверсайз Худі і лосинах. На голові у неї кепка, а на ногах черевики з високою шнурівкою.
Пишногруді Лорак, Лобода, Корольова, Асмус та інші красуні звели з розуму видом в корсетах: топ кращих декольте
Російська Кардашьян показала свої "бутони" в крихітній сукні, чоловіки забули, як дихати: "Дух перехопило?"
Ані Лорак козирнула розкішною шубою і дико зганьбилася, мережа кипить: "Дуже розчарували!"
"Це не сестричка, а мама": у Мережі розкрили таємницю дітей Алли Пугачової і Галкіна
Відзначимо, такий образ припав до душі фоловерам артистки, відзначають. що співачка виглядає на 18 років.
"Ваааау😻", "неймовірно красива😍❤️", "Вауу, яка красуня", " така красива і стильна», «хто-небудь, зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост вогонь))", "така щаслива! Така чудесна ☺ ♥ ️ прекрасного вечора, вам, Кароліночка!", "Краща просто», «чарівна», "неймовірна", - засипали Лорак компліментами в мережі.
А особливо уважні придивилися не толлько до одягу, а й кліцу співачки. У мережі пишуть, що дуже змінилася.
"Так змінилася. Що неї з ротом?",- дивуються фоловери.
Нагадаємо, нещодавно фанати різко розкритикували Лорак за фотосесію в хутряній шубі, що в сучасному світі багатьма активістами засуджується. Співачку жорстко розкритикували в коментарях, зазначивши, що цей вчинок не можна виправдати.
Нагадаємо, що сяюча Ані Лорак в кольорах повідомила радісну новину, Каменських не стрималася: "вітаю!».
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак здивувала величезним бюстом у непристойному декольте: "П'ятого розміру?".
Також Politeka писала, що опухла Лорак здивувала ляльковим виглядом під час інтерв'ю: "розумна, коли мовчить".