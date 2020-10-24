Певица Ани Лорак восхитила осенним образом
Как передает Politeka.net, апртистка опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм.
«Все будет хорошо! Внутри нас скрывается суперсила и невероятные способности! Верь в Себя!» - написала певица.
Также Лорак вылодила фото, на которых запечатлена в черном оверсайз худи и лосинах. На голове у нее кепка, а на ногах ботинки с высокой шнуровкой.
Хищная Анджелина Джоли в порыве страсти засветила бюст в экстремальном декольте: жаркий кадр
Рассорившийся с Аллой Пугачевой Киркоров сорвался и наговорил лишнего: "Зае..."
"Это не сестрёнка, а мама": в Сети раскрыли тайну детей Аллы Пугачевой и Галкина
Как выглядели и кем были мамы Пугачевой, Ротару, Аллегровой и других звезд: топ фото из семейных альбомов
Отметим, такой образ пришелся по душе фолловерам артистки, отмечают. что певица выглядит на 18 лет.
«Ваааау😻», «Невероятно красивая😍❤️», «Вауу, какая красавица», «Такая красивая и стильная», «Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост ОГОНЬ))», «Такая счастливая! Такая чудестная 🍁📸♥️ Прекрасного вечера, Вам, Каролиночка!», «Лучшая просто», «Волшебная», «Невероятная», - засыпали Лорак комплиментами в сети.
А особо внимательные присмотрелись не толлько к одежде, но и клицу певицы. В Сети пишут, что очень изменилась.
"Так изменилась. Что нее со ртом?", - удивляются фолловеры.
Напомним, недавно фанаты резко раскритиковали Лорак за фотосессию в меховой шубе, что в современном мире многими активистами осуждается. Певицу жестко раскритиковали в комментариях, отметив, что этот поступок нельзя оправдать.
Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".
Также Politeka писала, что опухшая Лорак удивила кукольным видом во время интервью: "Умная, когда молчит".