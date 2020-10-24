Певица Ани Лорак восхитила осенним образом

Как передает Politeka.net, апртистка опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм.

«Все будет хорошо! Внутри нас скрывается суперсила и невероятные способности! Верь в Себя!» - написала певица.

Также Лорак вылодила фото, на которых запечатлена в черном оверсайз худи и лосинах. На голове у нее кепка, а на ногах ботинки с высокой шнуровкой.

Отметим, такой образ пришелся по душе фолловерам артистки, отмечают. что певица выглядит на 18 лет.

«Ваааау😻», «Невероятно красивая😍❤️», «Вауу, какая красавица», «Такая красивая и стильная», «Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост ОГОНЬ))», «Такая счастливая! Такая чудестная 🍁📸♥️ Прекрасного вечера, Вам, Каролиночка!», «Лучшая просто», «Волшебная», «Невероятная», - засыпали Лорак комплиментами в сети.

А особо внимательные присмотрелись не толлько к одежде, но и клицу певицы. В Сети пишут, что очень изменилась.

"Так изменилась. Что нее со ртом?", - удивляются фолловеры.

Напомним, недавно фанаты резко раскритиковали Лорак за фотосессию в меховой шубе, что в современном мире многими активистами осуждается. Певицу жестко раскритиковали в комментариях, отметив, что этот поступок нельзя оправдать.

Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".

Также Politeka писала, что опухшая Лорак удивила кукольным видом во время интервью: "Умная, когда молчит".