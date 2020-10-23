Украинский Минздрав изменил списки стран и населенных пунктов, которые входят в "красную" зону санитарно-эпидемической опасности

Как пишет Politeka.net, обновленный перечень появился на официальном сайте ведомства. Согласно информации от пресс-службы, по сравнению с прошлой неделей в "красной" зоне стало на 7 стран больше, сейчас в нее входят 51 государство.

Польша, Хорватия и Грузия с 23 октября вошли в список наиболее опасных стран. В "красной зоне" остаются Великобритания, США, Швейцария, Франция, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения. Приезжая из этих стран в Украину, путешественникам необходимо предоставить свежий тест на китайский вирус или же пройти двухнедельную изоляцию.

В "зеленой" находятся Италия, ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

Кроме того, с 26 октября меняется распределение административных единиц по зонам внутри Украины. Так "красная" расширится с 68 до 100 админединиц, список пополнился областными центрами: Ровно и Николаев. Ограничения продолжают действовать в Черновцах, Хмельницком, Чернигове, Харькове, Северодонецке, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске и Тернополе.

В "оранжевой" зоне со следующей неделе будет на 37 административных единиц больше (437), среди них - 12 обласных центров: Киев, Винница, Луцк, Житомир, Львов, Днепр, Краматорск, Ужгород, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы.

Напомним, ужесточение карантина, в Украине намечается Майдан: "Мы еще не отошли от первого", названа дата бунта

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о неизбежных штрафах и новых реалиях жизни из-за карантина

Также Politeka писала, что пенсии урежут из-за карантина, коснется тысяч украинцев: "На 53%...", что надо знать