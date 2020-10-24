37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка зіграла у фільмах "Квартал 95", стала гостей фотоінтерв'ю, в якому розповіла про свої проекти та особисте

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з постів фотографа-інтерв'юера Георгія Кардави в Instagram.

Він опублікував серію фото з Ходченковою, які зробив під час інтерв'ю. Світлана зробила неймовірно красиву укладку. Її кучері прикрашали витончене обличчя, перетворюючи її на справжню лісову німфу.

Варто відзначити, що сам Георгій був здивований, що Світлана погодилася на цей сміливий експеримент, та й його підписники залишили масу відгуків зі словами захоплення. Багато хто не міг повірити, що актриса погодилася на цей проект.

За день фото зірки зібрало масу лайків і приємних слів.

"Фото-екстаз", "Ходченкова самий топ", "Ходченкова... Найкраща..Рівних їй в Росії точно немає", "шалено люблю цю сонячну мадам", "занадто красиво", "Ходченкова досконала!", "Геніальна актриса і просто незрівнянна жінка!", "Це було чудово, Світлана приголомшлива», - пишуть користувачі Мережі.

У процесі інтерв'ю Ходченкова розповіла, що не погоджується фотографуватися з перехожими, коли її впізнають. Актриса зазначила, що не проти сфотографуватися з глядачами після вистави, але коли до неї підходять з подібними проханнями на вулиці, вона ввічливо відмовляє.

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