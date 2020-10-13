37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в декількох фільмах виробництва "Квартал 95", похвалилася фігурою в оточенні відомих чоловіків

Знаменита блондинка активно будує кар'єру, знімаючись у фільмах і серіалах, передає Politeka.net. Для реклами картин зі своєю участю зірка нерідко відвідує різні шоу.

Так, Ходченкова в компанії свого колеги Івана Колеснікова відвідала шоу "Вечірній Ургант", відповідний знімок був оприлюднений в офіційній групі програми.

Для свого виходу Світлана вибрала рожевий топ, який мав незвичний крій - в ньому був лише один рукав, а через відсутність другого - оголилося плече.

Здавалося, що грайлива актриса не одягла білизни під топ і хизувалася ідеальними формами в компанії красенів.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Класна", " Світлана красуня! Діток їй виносить сурогатна мама. Фігура залишиться до 100 років як у дівчини. 💕 💞 ", "Не дуже люблю російські комедії, але Ходченкова шикарна! У "Куприні" потужна, а в "Секті" підкорила остаточно. Видатна гра! І актриса!👏 🏻 👏 🏻 ", "Я дуже чекаю фільм "На вістрі". Світлана чудово зіграла", "якщо чесно вона як то набридла у фільмах і серіалах", " Ходченкова розкішна.🔥 ", "Ура !!!Мій однокурсник і моя улюблена партнер - Актриса в одному випуску🔥 🔥 🔥 🔥!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Ходченкова позувала в картатому піджаку, одягненому поверх білого гольфу. Також на ній сині джинси і босоніжки з гострим носком.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова приголомшила образом леді-бос на червоній доріжці:"красива така".

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