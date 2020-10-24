Артистки показують на сцені свої кращі і продумані образи

Однак в реальному і повсякденному житті вбрання, макіяж і навіть поведінка знаменитостей відрізняється від того, що шанувальники бачать на екранах. Одні люблять хвалитися фігурою без одягу, другі намагаються максимально захистити себе від уваги і ховаються від фотографів в натовпі. Треті ж не бояться камер, але демонструють при цьому далеко не такий свіжий вигляд, як на оброблених фото в Instagram.

Представляємо вашій увазі топ-фото знаменитостей, які дивують в реальному житті.

Світлана Лобода в реальному житті виглядає ще яскравіше, ніж на сцені, запевняють фанати. Мама двох дітей не тільки може похвалитися стрункою фігурою, але ще і стильними образами. Разом з дітьми співачка намагається відпочити далеко від публіки і практично всю відпустку вона показує себе без макіяжу.

Віру Брежнєву часто критикують за неохайний домашній вигляд без макіяжу і укладок, а також зловживання фотошопом. При цьому сама зірка підкреслює, що багато працює над собою і не боїться показувати себе такою, яка вона є.

Надя Дорофєєва на особистих кадрах практично завжди без макіяжу і укладок. Співачка не любить хитромудрі зачіски, тому майже завжди її можна помітити з розпущеним і злегка сплутаним волоссям.

Анна Седокова без макіяжу почала показувати себе относітелньо недавно, хоча після масової критики в мережі через фото, на якому Анну викрили в силньом Фотошопі її фігури, вона намагається менше обробляти знімки. Через хейта зірці навіть довелося показати, як виглядає її фігура після трьох пологів в бікіні насправді.

Настя Каменських проти уколів краси, тому постійно говорить про те, як доглядає за собою вдома, як проводить Ранок "на спорті" і чим харчується. Проте, артистку критикують за те, що вона виглядає на фото не так, як на відео і насправді помітно товщі, ніж може здатися.

Ані Лорак в простому і домашньому вигляді можна помітити рідко, так як вона постійно робить уколи краси і її кокольная міміки помітна без фотошопу особливо сильно. Фанати часто дивуються тому, як Кароліна приховує і фігуру від зайвої уваги. Нещодавно після концерту зірку висміяли за те, як вона поправилася.

Тіна Кароль в повсякденному житті взагалі ненаносить макіяж, намагається одягатися просто і в звичайний, непримітний одяг і не приховує, що бажає усамітнення. Дуже рідко зірка ділиться домашніми кадрами, проте останнім часом зірка почала показувати, як виглядає перед концертами або під час роботи над музичними проектами в студії.

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